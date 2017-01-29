 Общество

Влада Сумщини дала чіткий сигнал антисемітам

 Криминал

З любові до кави: у Ромнах спіймали серійного крадія

 Общество

Солдат Джейн із Глухова: безробітна журналістка пішла до війська

 Экономика

В Білопіллі буде робота

Общество

Влада Сумщини дала чіткий сигнал антисемітам

Сьогодні, 27 січня Сумщина, разом зі всією Україною, міжнародною спільнотою вшановує пам’ять жертв Голокосту. Цього дня у хвилині мовчання перед трагедією єврейського народу...

З любові до кави: у Ромнах спіймали серійного крадія

Солдат Джейн із Глухова: безробітна журналістка пішла до війська

Сільський голова з Ямпільського району затриманий за хабар

Сумський письменник-гуморист став лауреатом Всеукраїнської премії

Семеніхін показав, хто у домі господар – у Конотопі подешевшали маршрутки

Новости

А жизнь подорожала…

Сумские маршрутчики планируют поднять цену на проезд до 5 гривен. Об этом свидетельствуют проекты решений исполкома, появившиеся на сайте мэрии.Из указанной документации можно...

Виновник взрыва отказывается давать показания

Проезд в троллейбусах в Сумах снова подорожает

Дорогі наші читачі, друзі!

В Сумах маршрутка переехала мужчине голову

Коммунальный транспорт в Сумах подорожал

Политика

В Білопіллі буде робота

В Білопільському районі на Сумщині обіцяють створити 60 нових робочих місць – там будують сучасний елеваторний комплекс. За інформацією Сумської обласної держадміністрації, йдеться...

Сумчан запрошують відзначити День Соборності

Токар і Клочко «засвітилися» в Азербайджані

Людина року 2016: Владислав Бухарєв увійшов до трійки лідерів

Суми лідирують у підготовці місцевих бюджетів

За підсумками 2016 року найпродуктивніше спрацював Владислав Бухарєв

Досуг

Тыквенные маффины

Вкусные и полезные блюда из тыквы порадуют всю семью. Особенно, если это десерт.Ингредиенты: с тыквы (400 г) срезать кожуру, почистить ее от семян....

Бесплатный мастер-класс по живописи в Сумах

Сумчан приглашают построить из снега город мечты

Открытие главной городской елки в Сумах

Бесплатная троллейбусная экскурсия для сумских школьников

В порядке ли у вас нервы?

Криминал

З любові до кави: у Ромнах спіймали серійного крадія

28-річний молодик навідувався до місцевих супермаркетів та щоразу виносив звідти по одному пакунку свого улюбленого напою. До одного з магазинів він завітав аж...

Сільський голова з Ямпільського району затриманий за хабар

Невдаху-бойовика затримали на Сумщині

На Сумщині судитимуть хабарника-поліцейського

Виновник второго взрыва в Сумах оказался дебоширом

Винуватець вибуху у Сумах вже у СІЗО

Здоровье

На Сумщині закривають лікарні?

Влада закриває в області медичні заклади «сталінськими методами» - про це заявила головний лікар обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2 Лілія НЕОФІТНА.«Сталінізм повертається! На...

Талончики к врачу заменит электронная очередь

У Сумах на підтримку онкохворих… танцюватимуть

Хоспіс для Сум – завелика розкіш?

Сумчан приглашают обследоваться на вирусный гепатит

Медичний геноцид? На Сумщині немає ліків для хворих на рак

Media Sumy — информационный портал г.Сумы

Media Sumy,09 февраля 2016, 16:38

Мы команда журналистов, которые объединились ради создания независимого интернет издательства. Данный информационный портал г.Сумы и Сумской области вбирает в себя не только актуальные новости лучших украинских и международных информационных агентств, но и собственный уникальный контент.

Приоритетными направлениями для нас являются качественная аналитика и статьи, которые отображают события Сум, Сумской области и Украины в сфере политики, экономики, общества и досуга.

С уважением команда информационного портала Media Sumy!

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