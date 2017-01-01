 Новости

Дорогі наші читачі, друзі!

 Добро за годину

Добро за годину: народження картини

 Политика

За підсумками 2016 року найпродуктивніше спрацював Владислав Бухарєв

 Криминал

У Сумах чоловік побив гостя і викинув на сніг

Общество

У Сумах чоловік побив гостя і викинув на сніг

За два дні нещасний помер у реанімації. Вранці, неподалік від будинку № 26, по вулиці Романа АТАМАНЮКА у Сумах, перехожі помітили на снігу чоловіка,...

Суми-Киев: дополнительные поезда на праздники

В Сумах состоялся Рождественский концерт

Сумську молодь запрошують до безкоштовного спортивного клубу (ВІДЕО)

У Конотопі військовослужбовці отримали житло

«Лучший студент Украины» в Сумах

Новости

Дорогі наші читачі, друзі!

Щиро вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо, що були разом з нами! Дякуємо за довіру, підтримку, конструктивну критику, бажання бачити...

В Сумах маршрутка переехала мужчине голову

Коммунальный транспорт в Сумах подорожал

Остановки по требованию возле ТЦ «Лавина» не будет

Сумчани вшанують Сєвєра автопробігом

В центре Сум под плитку провалилась снегоуборочная машина

Политика

За підсумками 2016 року найпродуктивніше спрацював Владислав Бухарєв

Народний депутат України Владислав БУХАРЄВ виявився найактивнішим серед нардепів Сумщини у цьому році.Так, за даними моніторингу законотворчої діяльності народних обранців, Владиславом Бухарєвим було...

Олег Медуниця: «Гроші мають іти в кишені робітників, а не в офшори»

Свободівець Демеха поплатився за «договорняки»?

Жінки сумської політики – партнерство чи поплескування по плечу?

Дивіться, хто прийшов: у Сумах перетасували політичну колоду

«Народний фронт» вимагає від НАБУ та ГПУ назвати замовників і виконавців брудної кампанії з дискредитації Арсенія Яценюка

Досуг

Открытие главной городской елки в Сумах

Сегодня, 19 декабря, на площади Независимости состоится открытие главной городской елки.Начало мероприятия запланировано на 16:00. И сумчане уже успели массово отшутиться по этому...

Бесплатная троллейбусная экскурсия для сумских школьников

В порядке ли у вас нервы?

Розовый гламур: Мишель Терещенко женился

Виставка у Сумах поєднала Україну з Ізраїлем

«Праздник борща» в Конотопе

Криминал

У Сумах чоловік побив гостя і викинув на сніг

За два дні нещасний помер у реанімації. Вранці, неподалік від будинку № 26, по вулиці Романа АТАМАНЮКА у Сумах, перехожі помітили на снігу чоловіка,...

Сумчани дожартувалися до кримінальної статті

В Сумах иностранные студенты рассчитались с таксистом… синяками

Возраст «карьере» не помеха

Дівчина із Шосткинського району постраждала через…шоколад

Зборовські у Сумах тремтять від страху

Media Sumy — информационный портал г.Сумы

Media Sumy,09 февраля 2016, 16:38

Мы команда журналистов, которые объединились ради создания независимого интернет издательства. Данный информационный портал г.Сумы и Сумской области вбирает в себя не только актуальные новости лучших украинских и международных информационных агентств, но и собственный уникальный контент.

Приоритетными направлениями для нас являются качественная аналитика и статьи, которые отображают события Сум, Сумской области и Украины в сфере политики, экономики, общества и досуга.

С уважением команда информационного портала Media Sumy!

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