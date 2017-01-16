 Общество

Публікація media.sumy.ua перемогла на всеукраїнському конкурсі

 Добро за годину

Добро за годину: в гостях у мами героїв-сумчан

 Здоровье

На Сумщині закривають лікарні?

 Политика

Токар і Клочко «засвітилися» в Азербайджані

Общество

Публікація media.sumy.ua перемогла на всеукраїнському конкурсі

У конкурсі матеріалів на тему «Гендер і права жінок» кращою стала стаття, опублікована у грудні минулого року на сумському порталі.У матеріалі «Жінки сумської...

На Сумщині закривають лікарні?

В Сумах горить елітний спортклуб

Виновник второго взрыва в Сумах оказался дебоширом

«Один дома» по-шосткински: мать оставила 5-летнюю дочь одну на ночь

У Сумах знову вибухнув газ

Новости

Дорогі наші читачі, друзі!

Щиро вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо, що були разом з нами! Дякуємо за довіру, підтримку, конструктивну критику, бажання бачити...

В Сумах маршрутка переехала мужчине голову

Коммунальный транспорт в Сумах подорожал

Остановки по требованию возле ТЦ «Лавина» не будет

Сумчани вшанують Сєвєра автопробігом

В центре Сум под плитку провалилась снегоуборочная машина

Политика

Токар і Клочко «засвітилися» в Азербайджані

Голова Сумської облдержадміністрації Микола КЛОЧКО та голова обласної ради Володимир ТОКАР разом поїхали до столиці Азербайджану Баку.Як повідомляє сайт облради, посадовці відвідали східну...

Людина року 2016: Владислав Бухарєв увійшов до трійки лідерів

Суми лідирують у підготовці місцевих бюджетів

За підсумками 2016 року найпродуктивніше спрацював Владислав Бухарєв

Олег Медуниця: «Гроші мають іти в кишені робітників, а не в офшори»

Свободівець Демеха поплатився за «договорняки»?

Досуг

Сумчан приглашают построить из снега город мечты

В Сумах 21 января пройдет праздник снега, в результате которого появится на свет снежный город-мечтаСтроительство снежного города приурочено ко Дню соборности Украины. Праздник...

Открытие главной городской елки в Сумах

Бесплатная троллейбусная экскурсия для сумских школьников

В порядке ли у вас нервы?

Розовый гламур: Мишель Терещенко женился

Виставка у Сумах поєднала Україну з Ізраїлем

Криминал

Виновник второго взрыва в Сумах оказался дебоширом

Как выяснилось, 26-летний мужчина, в квартире которого вчера прогремел взрыв, накануне был замечен в состоянии сильного алкогольного опьянения. Соседи рассказывают, что 1 января...

Винуватець вибуху у Сумах вже у СІЗО

В Сумах подорвали банкомат (ФОТО)

У Сумах чоловік побив гостя і викинув на сніг

Сумчани дожартувалися до кримінальної статті

В Сумах иностранные студенты рассчитались с таксистом… синяками

Media Sumy — информационный портал г.Сумы

Media Sumy,09 февраля 2016, 16:38

Мы команда журналистов, которые объединились ради создания независимого интернет издательства. Данный информационный портал г.Сумы и Сумской области вбирает в себя не только актуальные новости лучших украинских и международных информационных агентств, но и собственный уникальный контент.

Приоритетными направлениями для нас являются качественная аналитика и статьи, которые отображают события Сум, Сумской области и Украины в сфере политики, экономики, общества и досуга.

С уважением команда информационного портала Media Sumy!

Top