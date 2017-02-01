 Криминал

Двоє сільських голів із Сумщини поплатилися за хабар

 Общество

В Авдіївку вирушає гуманітарний вантаж із Сумщини

 Новости

Сумские маршрутки: новая жертва

 Криминал

Любов до смерті: роменському садисту винесли вирок

Общество

Двоє сільських голів із Сумщини поплатилися за хабар

На занадто підприємливих посадовців чекає суд.У листопаді минулого року один із керівників громади (як нам стало відомо із власних джерел, йдеться про сільського...

В Авдіївку вирушає гуманітарний вантаж із Сумщини

Любов до смерті: роменському садисту винесли вирок

Школьники Сумщины снова идут на карантин

Влада Сумщини дала чіткий сигнал антисемітам

З любові до кави: у Ромнах спіймали серійного крадія

Новости

Сумские маршрутки: новая жертва

Пассажиры вываливаются из маршрутки просто на ходу. По крайней мере, именно так начала свое утро 26-летняя сумчанка.Инцидент произошел с участием маршрутного такси №...

А жизнь подорожала…

Виновник взрыва отказывается давать показания

Проезд в троллейбусах в Сумах снова подорожает

Дорогі наші читачі, друзі!

В Сумах маршрутка переехала мужчине голову

Политика

В Білопіллі буде робота

В Білопільському районі на Сумщині обіцяють створити 60 нових робочих місць – там будують сучасний елеваторний комплекс. За інформацією Сумської обласної держадміністрації, йдеться...

Сумчан запрошують відзначити День Соборності

Токар і Клочко «засвітилися» в Азербайджані

Людина року 2016: Владислав Бухарєв увійшов до трійки лідерів

Суми лідирують у підготовці місцевих бюджетів

За підсумками 2016 року найпродуктивніше спрацював Владислав Бухарєв

Досуг

Тыквенные маффины

Вкусные и полезные блюда из тыквы порадуют всю семью. Особенно, если это десерт.Ингредиенты: с тыквы (400 г) срезать кожуру, почистить ее от семян....

Бесплатный мастер-класс по живописи в Сумах

Сумчан приглашают построить из снега город мечты

Открытие главной городской елки в Сумах

Бесплатная троллейбусная экскурсия для сумских школьников

В порядке ли у вас нервы?

Криминал

Двоє сільських голів із Сумщини поплатилися за хабар

На занадто підприємливих посадовців чекає суд.У листопаді минулого року один із керівників громади (як нам стало відомо із власних джерел, йдеться про сільського...

Любов до смерті: роменському садисту винесли вирок

З любові до кави: у Ромнах спіймали серійного крадія

Сільський голова з Ямпільського району затриманий за хабар

Невдаху-бойовика затримали на Сумщині

На Сумщині судитимуть хабарника-поліцейського

Здоровье

На Сумщині закривають лікарні?

Влада закриває в області медичні заклади «сталінськими методами» - про це заявила головний лікар обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2 Лілія НЕОФІТНА.«Сталінізм повертається! На...

Талончики к врачу заменит электронная очередь

У Сумах на підтримку онкохворих… танцюватимуть

Хоспіс для Сум – завелика розкіш?

Сумчан приглашают обследоваться на вирусный гепатит

Медичний геноцид? На Сумщині немає ліків для хворих на рак

Media Sumy — информационный портал г.Сумы

Media Sumy,09 февраля 2016, 16:38

Мы команда журналистов, которые объединились ради создания независимого интернет издательства. Данный информационный портал г.Сумы и Сумской области вбирает в себя не только актуальные новости лучших украинских и международных информационных агентств, но и собственный уникальный контент.

Приоритетными направлениями для нас являются качественная аналитика и статьи, которые отображают события Сум, Сумской области и Украины в сфере политики, экономики, общества и досуга.

С уважением команда информационного портала Media Sumy!

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