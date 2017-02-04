 Здоровье

На Сумщині триває боротьба за обласну лікарню

 Общество

У Глухові вшанували загиблого героя

 Политика

Салатенко запросив Клочка до АТО

 Досуг

«Живые» шахматы в Сумах

Общество

На Сумщині триває боротьба за обласну лікарню

Уже декілька тижнів не вщухають пристрасті навколо обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, що в Охтирському районі. За висновками робочої групи, питання обговорювали депутати...

У Глухові вшанували загиблого героя

Двоє сільських голів із Сумщини поплатилися за хабар

В Авдіївку вирушає гуманітарний вантаж із Сумщини

Любов до смерті: роменському садисту винесли вирок

Школьники Сумщины снова идут на карантин

Новости

Сумские маршрутки: новая жертва

Пассажиры вываливаются из маршрутки просто на ходу. По крайней мере, именно так начала свое утро 26-летняя сумчанка.Инцидент произошел с участием маршрутного такси №...

А жизнь подорожала…

Виновник взрыва отказывается давать показания

Проезд в троллейбусах в Сумах снова подорожает

Дорогі наші читачі, друзі!

В Сумах маршрутка переехала мужчине голову

Политика

Салатенко запросив Клочка до АТО

Депутат Сумської обласної ради, солдат 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Семен САЛАТЕНКО передав «привіт» зі Сходу діючій владі області.У своєму блозі на censor.net.ua Семен...

Дубінко поплатився за зраду?

В Білопіллі буде робота

Сумчан запрошують відзначити День Соборності

Токар і Клочко «засвітилися» в Азербайджані

Людина року 2016: Владислав Бухарєв увійшов до трійки лідерів

Досуг

«Живые» шахматы в Сумах

Для того, чтобы повысить уровень популярности интеллектуальных игр среди сумчан, в городе решено провести турнир, где в роли шахматных фигур будут выступать люди.Репетиция...

Тыквенные маффины

Бесплатный мастер-класс по живописи в Сумах

Сумчан приглашают построить из снега город мечты

Открытие главной городской елки в Сумах

Бесплатная троллейбусная экскурсия для сумских школьников

Криминал

Двоє сільських голів із Сумщини поплатилися за хабар

На занадто підприємливих посадовців чекає суд.У листопаді минулого року один із керівників громади (як нам стало відомо із власних джерел, йдеться про сільського...

Любов до смерті: роменському садисту винесли вирок

З любові до кави: у Ромнах спіймали серійного крадія

Сільський голова з Ямпільського району затриманий за хабар

Невдаху-бойовика затримали на Сумщині

На Сумщині судитимуть хабарника-поліцейського

Здоровье

На Сумщині триває боротьба за обласну лікарню

Уже декілька тижнів не вщухають пристрасті навколо обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, що в Охтирському районі. За висновками робочої групи, питання обговорювали депутати...

На Сумщині закривають лікарні?

Талончики к врачу заменит электронная очередь

У Сумах на підтримку онкохворих… танцюватимуть

Хоспіс для Сум – завелика розкіш?

Сумчан приглашают обследоваться на вирусный гепатит

Media Sumy — информационный портал г.Сумы

Media Sumy,09 февраля 2016, 16:38

Мы команда журналистов, которые объединились ради создания независимого интернет издательства. Данный информационный портал г.Сумы и Сумской области вбирает в себя не только актуальные новости лучших украинских и международных информационных агентств, но и собственный уникальный контент.

Приоритетными направлениями для нас являются качественная аналитика и статьи, которые отображают события Сум, Сумской области и Украины в сфере политики, экономики, общества и досуга.

С уважением команда информационного портала Media Sumy!

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