 Общество

У Сумах знову вибухнув газ

 Криминал

Винуватець вибуху у Сумах вже у СІЗО

 Добро за годину

Добро за годину: у Сумах влаштували концерт заради життя

 Криминал

В Сумах подорвали банкомат (ФОТО)

Общество

У Сумах знову вибухнув газ

Вибух пролунав сьогодні вранці у багатоквартирному будинку на вулиці ЛУШПИ, 52. Газ вибухнув у квартирі на першому поверсі, є постраждалі - господар квартири,...

Винуватець вибуху у Сумах вже у СІЗО

В Сумах подорвали банкомат (ФОТО)

Вибух у Сумах: випадковість чи умисел?

ПФК «Сумы» не будет сниматься с чемпионата

У Сумах чоловік побив гостя і викинув на сніг

Новости

Дорогі наші читачі, друзі!

Щиро вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Дякуємо, що були разом з нами! Дякуємо за довіру, підтримку, конструктивну критику, бажання бачити...

В Сумах маршрутка переехала мужчине голову

Коммунальный транспорт в Сумах подорожал

Остановки по требованию возле ТЦ «Лавина» не будет

Сумчани вшанують Сєвєра автопробігом

В центре Сум под плитку провалилась снегоуборочная машина

Политика

Суми лідирують у підготовці місцевих бюджетів

Таким є результат моніторингу процесу прийняття місцевих бюджетів в Україні на 2017 рік, який був проведений Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!»Дослідження громадські...

За підсумками 2016 року найпродуктивніше спрацював Владислав Бухарєв

Олег Медуниця: «Гроші мають іти в кишені робітників, а не в офшори»

Свободівець Демеха поплатився за «договорняки»?

Жінки сумської політики – партнерство чи поплескування по плечу?

Дивіться, хто прийшов: у Сумах перетасували політичну колоду

Досуг

Открытие главной городской елки в Сумах

Сегодня, 19 декабря, на площади Независимости состоится открытие главной городской елки.Начало мероприятия запланировано на 16:00. И сумчане уже успели массово отшутиться по этому...

Бесплатная троллейбусная экскурсия для сумских школьников

В порядке ли у вас нервы?

Розовый гламур: Мишель Терещенко женился

Виставка у Сумах поєднала Україну з Ізраїлем

«Праздник борща» в Конотопе

Криминал

Винуватець вибуху у Сумах вже у СІЗО

Чоловіка, з вини якого стався вибух по вулиці Металургів, 24 у Сумах у десятиповерховому будинку, затримано. Нагадаємо, надзвичайна подія, яка призвела до загибелі...

В Сумах подорвали банкомат (ФОТО)

У Сумах чоловік побив гостя і викинув на сніг

Сумчани дожартувалися до кримінальної статті

В Сумах иностранные студенты рассчитались с таксистом… синяками

Возраст «карьере» не помеха

Media Sumy — информационный портал г.Сумы

Media Sumy,09 февраля 2016, 16:38

Мы команда журналистов, которые объединились ради создания независимого интернет издательства. Данный информационный портал г.Сумы и Сумской области вбирает в себя не только актуальные новости лучших украинских и международных информационных агентств, но и собственный уникальный контент.

Приоритетными направлениями для нас являются качественная аналитика и статьи, которые отображают события Сум, Сумской области и Украины в сфере политики, экономики, общества и досуга.

С уважением команда информационного портала Media Sumy!

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