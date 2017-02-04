Уже декілька тижнів не вщухають пристрасті навколо обласної спеціалізованої психіатричної лікарні №2, що в Охтирському районі. За висновками робочої групи, питання обговорювали депутати...
Media Sumy — информационный портал г.Сумы
Мы команда журналистов, которые объединились ради создания независимого интернет издательства. Данный информационный портал г.Сумы и Сумской области вбирает в себя не только актуальные новости лучших украинских и международных информационных агентств, но и собственный уникальный контент.
Приоритетными направлениями для нас являются качественная аналитика и статьи, которые отображают события Сум, Сумской области и Украины в сфере политики, экономики, общества и досуга.
С уважением команда информационного портала Media Sumy!