 Общество

Депутат Сумского облсовета опубликовал «крик души»

 Кулинария

Тыквенные маффины

 Общество

У Сумах згоріла вщент маршрутка

 Новости

А жизнь подорожала…

Общество

Депутат Сумского облсовета опубликовал «крик души»

Депутат Сумского областного совета Андрей КИСЕЛЬ на своей странице в facebook инициировал дискуссию о том, что же такое настоящий патриотизм.Стоит ли, говоря о...

У Сумах згоріла вщент маршрутка

Невдаху-бойовика затримали на Сумщині

На Сумщині судитимуть хабарника-поліцейського

Публікація media.sumy.ua перемогла на всеукраїнському конкурсі

На Сумщині закривають лікарні?

Новости

А жизнь подорожала…

Сумские маршрутчики планируют поднять цену на проезд до 5 гривен. Об этом свидетельствуют проекты решений исполкома, появившиеся на сайте мэрии.Из указанной документации можно...

Виновник взрыва отказывается давать показания

Проезд в троллейбусах в Сумах снова подорожает

Дорогі наші читачі, друзі!

В Сумах маршрутка переехала мужчине голову

Коммунальный транспорт в Сумах подорожал

Политика

Сумчан запрошують відзначити День Соборності

Програма святкових заходів розміщена на сайті Сумської міської ради. Назва заходу Час Місце проведення22 січняПокладання квітів до могил загиблих в зоні АТО 9:00 Алея Слави(Центральне кладовище)Покладання квітів до...

Токар і Клочко «засвітилися» в Азербайджані

Людина року 2016: Владислав Бухарєв увійшов до трійки лідерів

Суми лідирують у підготовці місцевих бюджетів

За підсумками 2016 року найпродуктивніше спрацював Владислав Бухарєв

Олег Медуниця: «Гроші мають іти в кишені робітників, а не в офшори»

Досуг

Тыквенные маффины

Вкусные и полезные блюда из тыквы порадуют всю семью. Особенно, если это десерт.Ингредиенты: с тыквы (400 г) срезать кожуру, почистить ее от семян....

Бесплатный мастер-класс по живописи в Сумах

Сумчан приглашают построить из снега город мечты

Открытие главной городской елки в Сумах

Бесплатная троллейбусная экскурсия для сумских школьников

В порядке ли у вас нервы?

Криминал

Невдаху-бойовика затримали на Сумщині

Молодик, який працював на терористів, виявився «чужим серед своїх».Співробітники Служби безпеки України затримали на Сумщині бойовика терористичної організації «Оплот».Вони встановили, що раніше судимий...

На Сумщині судитимуть хабарника-поліцейського

Виновник второго взрыва в Сумах оказался дебоширом

Винуватець вибуху у Сумах вже у СІЗО

В Сумах подорвали банкомат (ФОТО)

У Сумах чоловік побив гостя і викинув на сніг

Media Sumy — информационный портал г.Сумы

Media Sumy,09 февраля 2016, 16:38

Мы команда журналистов, которые объединились ради создания независимого интернет издательства. Данный информационный портал г.Сумы и Сумской области вбирает в себя не только актуальные новости лучших украинских и международных информационных агентств, но и собственный уникальный контент.

Приоритетными направлениями для нас являются качественная аналитика и статьи, которые отображают события Сум, Сумской области и Украины в сфере политики, экономики, общества и досуга.

С уважением команда информационного портала Media Sumy!

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